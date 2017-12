Harry, un principe in ginocchio: "Così ho chiesto a Meghan di sposarmi"

La proposta di matrimonio, ha raccontato la coppia, è avvenuta qualche settimana fa a Nottingham Cottage, la piccola residenza all'interno di Kensington Palace dove vive il principe Harry, nel corso di una serata intima, mentre stavano arrostendo il pollo. Lui si è inginocchiato davanti a lei e ha sottolineato: "Non mi ha lasciato finire la proposta, ha detto "posso dire di sì?"". "Poi ci siamo abbracciati e avevo l'anello al dito", ha aggiunto Meghan.



"E' stato così dolce, naturale, molto romantico", ha confidato nel corso dell'intervista l'attrice che convolerà a nozze con il suo principe la primavera prossima con una cerimonia in chiesa.



Durante l'intervista la coppia, tenendosi per mano ha ricordato anche Diana, non solo in occasione della descrizione dell'anello sul quale sono state incastonati due diamanti provenienti dalla collezione privata di Lady D, ma anche quando la giornalista ha chiesto loro cosa avrebbe pensato la Spencer di Meghan. Il principe non ha avuto dubbi, Diana sarebbe stata felice ed eccitata per lui, e lei due donne avrebbero potuto diventare migliori amiche. "Ci sono dei giorni - ha raccontato il principe - che mi manca averla in giro e perdere la possibilità di condividere con lei notizie felici. Ma sai, con l'anello e tutto il resto sono sicuro che sia con noi".