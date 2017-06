Harry-Meghan, finalmente c'è il primo bacio

Da mesi cercano di tenere un profilo basso per non alimentare il gossip, ma per il principe Harry e Meghan Markle ogni tentativo risulta vano. In occasione dell'evento Audi Polo Challenge 2017, in cui il fratello di William è sceso in campo per disputare una partita di Polo a scopo benefico, la coppia si è scambiata un tenero bacio nel parcheggio. Effusione che non è sfuggita ai paparazzi. Secondo i ben informati i due, ufficialmente fidanzati dallo scorso novembre, potrebbero convolare presto a nozze.

Harry e Meghan fanno coppia fissa da quasi un anno e il loro legame è sempre più forte. C'è chi parla infatti di nozze imminenti e chi invece di convivenza già in atto. I due intanto cercano di stare lontani dal gossip. Ma non basta. E proprio in occasione di un evento benefico ad Ascot il secondogenito di Carlo e l'attrice si sono scambiati un bacio nel parcheggio, come mostrano le immagini di Diva e Donna. Poi la Markle, elegante con un abito scuro e una giacca bianca, è andata a fare il tifo per il suo fidanzato che ha giocato contro il fratello.



Inoltre ci sono nuovi sviluppi sul matrimonio di Pippa, celebrato il prossimo 20 maggio, che interesserebbero proprio l'attrice. Secondo The Telegraph a dispetto del protocollo "no ring, no bring", la Markle potrà partecipare anche alla funzione religiosa al fianco del suo principe e non solo al ricevimento.