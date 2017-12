Harry e Meghan sposi a maggio nel castello di Windsor

Il principe Harry, 33 anni, e Megan Markle, che ne ha tre di più, si diranno di si nella cappella di San Giorgio: "Sua Maestà la regina Elisabetta II ha concesso alla coppia il permesso di sposarsi nella cappella. La famiglia reale finanzierà il matrimonio", aggiunge un comunicato del palazzo.

Nel comunicato si puntualizza che Markle diverrà cittadina britannica e sara' battezzata e cresimata nell'occasione secondo i riti della Chiesa anglicana, in modo che la cerimonia possa essere religiosa. L'attrice è attualmente protestante, mentre il padre ha radici cattoliche e lei stessa ha frequentato una scuola cattolica negli anni del liceo. Kensington Palace sottolinea ancora che le spese del matrimonio saranno a carico della famiglia reale, dal servizio in chiesa, alla musica, ai fiori, al ricevimento.

Il portavoce di Harry, Jason Knauf, osserva infine come Windsor rappresenti "un posto molto speciale" per il principe, anche per il tempo trascorso al castello insieme a Meghan nei 16 mesi della loro relazione.