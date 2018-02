Harry e Meghan, nozze al castello e passeggiata in carrozza per salutare la folla

Matrimonio alle ore 12 del 19 maggio presso il castello di Windsor, poi bagno di folla con una passeggiata di tre chilometri in carrozza lungo Castle Hill per poi rientrare al castello attraverso la Long Walk. Party privato in serata. Sono questi i dettagli che i profili social di Kensington Palace hanno rivelato circa le nozze del principe Harry con l'attrice americana Meghan Markle.

La data era stata già annunciata da tempo. Oggi Kensington Palace, tramite i profili social ufficiali, ha voluto rendere noti i dettagli di un matrimonio che tutto il mondo ormai aspetta.



Questo il programma annunciato: la cerimonia, in programma presso il castello di Windsor, inizierà intorno alle ore 12. A officiare il rito nella cappella di St. George sarà il reverendo David Conner, decano di Windsor. Ma a occuparsi delle promesse sarà l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.



Dopo essersi giurati amore eterno, intorno alle ore 13, Harry e Meghan saliranno in carrozza per sfilare tra sudditi e curiosi accorsi all'evento. La coppia lascerà il castello di Windsor per dirigersi lungo Castle Hill e per rientrare infine al castello attraverso la Long Walk. "Gli sposi sperano che questo breve giro possa permettere a più persone di godere dell’atmosfera di quella giornata speciale", hanno fatto sapere Harry e Meghan.



Subito dopo la parata sarà previsto il pranzo nuziale e poi in serata, per un ristretto numero di invitati, ecco il party organizzato ed offerto da papà Carlo.