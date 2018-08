Harry e Meghan Markle, "luna di miele" da George Clooney sul lago di Como

"Luna di miele" italiana per i duchi di Sussex che, come rivela Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto, e che Tgcom24 anticipa in esclusiva, hanno trascorso qualche giorno sul lago di Como, ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin. Harry e Meghan non sono mai usciti da Villa Oleandra e hanno speso il loro tempo rilassandosi in piscina, dove la Markle si è divertita a fare da "tata" ai gemelli Alexander ed Ella Clooney.