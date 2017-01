Harry d'Inghilterra è in love con Maria-Olympia di Grecia

I due si sarebbero incontrati parecchie volte nell'ultimo periodo e Harry sarebbe letteralmente innamorato della ricca biondina ellenica. Entro Pasqua Harry e Olympia starebbero preparando anche una vacanza insieme in Svizzera per sciare.



Il fratellino di William d'Inghilterra, che dopo la fine della sua love story con Cressida Bonas nella primavera del 2014, è rimasto felicemente single, anche se regolarmente accoppiato dai media con numerose signorine non proprio alla sua "altezza"... reale, starebbe quindi per portare una vera principessa a Palazzo. Con il beneplacito e l'approvazione di tutti. E i media parlano già di confronto con Kate Middleton.



A farli conoscere avrebbe giocato un ruolo importante la mediazione della cugina del secondogenito di Carlo e Diana, la principessa Beatrice di York.



Nata a New York e cresciuta a Londra, la reale biondina, che starebbe facendo perdere la testa a Harry, ha davvero tutte le carte in regola per entrare dalla porta principale nella vita rei Reali inglesi. Lo dimostrano anche i suoi scatti su Instagram dove Olympia sfoggia la sua vita principesca tra vacanze super lussuose e frequentazioni "importanti". Degni di una vera principessa.