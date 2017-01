Hannah Davis cover girl di Sports Illustrated in costume da bagno

09:00 - Sconosciuta, bellissima, immortalata mentre abbassa maliziosamente e provocatoriamente gli slip del costume. E' Hannah Davis, classe 1990, americana e super sexy ad aggiudicarsi quest'anno la copertina più ambita di Sports Illustrated, che dedica un numero speciale alle bellezze in bikini. Nel 2014, a spuntarla era stato il trio di bellissime formato da Nina Agdal, Lily Aldridge e Chrissy Teigen.

L'annuncio è stato dato durante l'ultima puntata del talk show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e nessuno se lo aspettava.

Bellissima e con alle spalle molte campagne pubblicitarie da Ralph Lauren a Victoria's Secret oltre a qualche copertina importante, ma semi sconosciuta ai più, la Davis era già apparsa nel 2013 all'interno del numero speciale di Sports Illustrated.



La sua fama tuttavia non eguaglia certo quella di molte sue colleghe da Kate Upton a Candice Swanepoel, Adriana Lima o Alessandra Ambrosio. per citarne solo alcune. A gennaio alcune indiscrezioni avevano dato come candidata quasi certa Emily Ratajkowski, la splendida modella, che col suo seno prosperoso ha fatto impazzire tutti nel video di Blurred Lines.



Sports Illustrated ha invece preferito la bellezza un po' acerba ma provocante di Hannah Davis, una Lolita dallo sguardo malizioso. "I am honored to be your 2015 cover girl! Wow!!" Sono onorata di essere la vostra cover gilr 2015, cinguetta Hannah su Instagram e a Sports Illustrated dice: "Avevo detto a mia madre che non sarei mai finita sulla copertina. Di solito per le copertine usano la spiaggia, io sono stata fotografata in una fattoria. È impossibile."