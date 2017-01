28 ottobre 2014 Halloween, Paris Hilton indossa il costume scartato da Elisabetta Canalis Festa a Beverly Hills, dove l'ereditiera si è presentata con lo stesso vestito da Minnie, che Eli aveva provato e poi scartato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:23 - Feste in maschera a Beverly Hills per tanti vip dello showbiz. Paris Hilton è una sexy Minnie dalla scollatura mozzafiato e ammicca sensuale su Instagram. L'ereditiera indossa lo stesso abito che Elisabetta Canalis avava provato giorni fa e poi scartato perché "troppo triste". L'ex velina intanto, in versione Dorothy del "Mago di Oz", si diverte tra le braccia del suo bel "leone", Brian Perri...

Quel vestito di Minnie a Eli non era proprio piaciuto: "That's the saddest Minnie I have ever seen", scriveva la Canalis su Instagram provando l'abito da Topolina. A Paris invece quel travestimento sembra essere proprio piaciuto. E la bella e bionda ereditiera ha saputo anche valorizzarlo con i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, le parigine bianche con fiocchetti rossi sulle ginocchia e scarpe dai tacchi altissimi "en pendant". Il personaggio di Minnie poi si addice proprio alla bella socialite, che per il 30 ottobre sta preparando un mega party, il "Paris Hilton's Sexy Haunted Mansion". Il dress code? Il più sexy possibile.