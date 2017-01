Halloween, parata di vip in maschera

09:30 - Parata di vip in maschera per la festa più "spaventosa" dell'anno. In America la top model Alessandra Ambrosio si trasforma in un sexy gattino, la cantante Katy Perry in una carota, l'attrice Jessica Alba nel riccioluto Slash e Paris Hilton in Madonna ai tempi di “Like a virgin”. In Italia Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono gli "Sposi cadaveri", mentre Bianca Brandolini d'Adda è una perfetta Crudelia Demon...

Anche quest'anno Halloween non delude. Tutte le star dello showbiz si scatenano con trucchi e travestimenti per stupire nei party che si susseguono ininterrottamente fino al 31 ottobre. Courteney Cox è una inquietante bambola, l'attore Zach Braff il sosia di Kurt Russell, Rachel Zoe diventa Evil Queen, Dorothy Wang vince il titolo di sexy diavolo, mentre Tallulah Willis è la fotocopia di Justin Bieber. Guarda anche Amber Rose, Kate Hudson, e Ashley Benson...