Halloween, guarda che vip "scostumate"

Per qualcuno la festa è già iniziata, per altri comincerà tra poco, per tutti una sola regola: mascherarsi spaventosamente. Giorgia Palmas, Melissa Satta, Simona Salvemini e Alessia Marcuzzi hanno già festeggiato "mostruosamente". Ma non solo...

Lindsay Lohan si è trasformata in una catwoman estremamente sexy con una tuta in pizzo che lasciava poco all'immaginazione, Naomi Watts ha travestito tutta la famiglia, mentre Nicole Minetti per la sua festa a Ibiza ha scelto una divisa da crocerossina spaventosa ma sensuale. Alessandro Del Piero aspetta Halloween in un mare di zucche, Laura Torrisi si prepara cucinando biscotti a tema. Guarda come i vip festeggiano il 31 ottobre...