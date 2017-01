Halloween, Elisabetta Canalis soldatessa al party di George Clooney

Parata di vip travestite sui social per festeggiare Halloween. Da Elisabetta Canalis nei panni de "Il Dittatore" a Heidi Klum procace e sensualissima Jessica Rabbit, passando per Aida Yespica sexy Catwoman graffiante. E a New York tutte al party di George Clooney, compresa la sua ex...

Alla mega festa di George c'erano davvero quasi tutte le celeb di Hollywood e dintorni, Eli compresa, vestita da sexy soldatessa, in compagnia del suo Brian Perri nei panni di un Pirata (dei Caraibi?). Su Instagram però la showgirl posta anche uno scatto di due anni fa, quando, sempre in occasione di Hallloween, aveva indossato l'abito da Wonder Woman, e scrive: "littlecrumb_#throwback #halloween2013 quando la mia vita cambio' ero vestita da#WonderWoman and my life changed...". Fu proprio in quell'occasione infatti che la bella ex velina sarda conobbe il suo Brian con il quale festeggia adesso due anni: "Happu anniversary" cinguetta Eli, accanto ad uno scatto in cui bacio suo marito con tanto di sciabola in mano...



Tante streghe tra cui Bianca Balti e Anna Tatangelo e tanti "morti viventi" con Belen e il suo clan a fare da capofila e Caterina Balivo in versione Zombie. E poi Gigi Hadid, Paris Hilton, Anna Falchi, Claudia Galanti... un vero esercito di star mascherate!