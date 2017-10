Halloween da vip, guarda che maschere spaventose indossano

La moglie di Francesco Facchinetti ha regalato ai fan un tutorial per imparare a truccarsi per la notte del 31 ottobre. Il risultato è un viso paurosamente insanguinato che contrasta con il suo fisico scolpito e sensuale. Anche Alessia Marcuzzi ha truccato il suo visto per la notte delle streghe, ma per festeggiare ha scelto una minivacanza al caldo con la sua “Snipul”, Mia Facchinetti.



Viso emaciato, occhi affossati, sangue alle labbra e sguardo cupo per Cristina Chiabotto. La ex Miss Italia ha preparato il maquillage per la notte dei fantasmi, ma poi si è presentata seducente più che mai tra le zucche e le ragnatele sfoggiando un abitino nero che lasciava scoperto décolleté e gambe sinuose.



Parrucca viola, ma seno a vista per la streghetta Emily Ratajkowski. Imperdibile la maschera di Sara Daniele, Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis, Guendalina Tavassi, Alessandra Ambrosio e non solo. Sfoglia la gallery e copia il look da paura delle vip...