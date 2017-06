Halle Berry smentisce la gravidanza: "Colpa di bistecca e patatine"

"Una ragazza non può mangiare bistecca e patatine?". Con una battuta su Instagram Halle Berry ha smentito i rumors della presunta dolce attesa. L'attrice si era presentata all'Annual Chrysalis Butterfly Ball di Los Angeles fasciata in un aderente abitino metallizzato, che metteva in evidenza un pancino sospetto. Davanti ai fotografi l'attrice ha poi giocato d'astuzia, portando le mani sul ventre come a voler confermare la gravidanza.