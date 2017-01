Gym-time da vip, ogni momento è buono per allenarsi

Maddalena Corvaglia approfitta di una panchina per fare ginnastica con la figlia Jamie, Anna Tatangelo dopo aver portato il figlio Andrea a scuola salta la corda, mentre Juliana Moreira e Melissa Satta si allenano mano nella mano a testa in giù. A Costanza Caracciolo invece basta un palcoscenico per aprire le danze... insomma ogni momento è buono per mantenersi in forma. Ecco le gym-session last minute delle vip...