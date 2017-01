Gwyneth Paltrow, senza trucco, scavata e con la stagnola in testa

Scavata, struccata e con la stagnola in testa, mentre fa le meches dal parrucchiere. Il risultato sarà stato anche impeccabile, anche se non abbiamo scatti che lo confermano, ma durante la preparazione Gwyneth Paltrow è davvero "inguardabile"! La diva hollywoodiana, 42 anni, dimostra almeno 10 anni in più e non fa davvero una gran bella figura, ma i suoi follower non battono ciglio, anzi si complimentano con lei per disinvoltura con cui si mostra, spesso, al "naturale".