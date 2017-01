Guendalina Tavassi, prova costume... per l'inverno!

Guendalina Tavassi supera brillantemente la prova costume. Anche se siamo solo a febbraio e gli scatti sono stati fatti nel suo salotto e non da una splendida spiaggia caraibica, l'ex gieffina ha voglia di estate e così prova subito il suo nuovo bikini. Micro slip per coprire il lato B sodo e fascia colorata per contenere il suo seno esplosivo, Guendalina sfoggia un corpo decisamente in forma.

Nello scatto successivo Guenda ha scelto un look più consono all'autunno, anche se sempre minimal. T-shirt inguinale e parigine sopra il ginocchio con stivaletti dal tacco alto, per valorizzare questa volta le lunghe e sinuose gambe, che per uno strano effetto ottico appaiono sin troppo magre. E focus sulle gambe anche n un altro scatto in cui la bella ex gieffina indossa leggings attillati e mostra il suo lato B scultoreo.



La piccola Chloe ha da poco compiuto un anno ee la gravidanza sembra un ricordo lontano sul fisico della showgirl. Pancia piattissima, gambe toniche e nessuna imperfezione, la Tavassi è più in forma che mai. Niente chirurgia estetica, ribadisce lei..."è semplicemente genetica". Che fortuna!