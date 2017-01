Guendalina Tavassi, pancino e seno lievitati

Dopo due bambine questa sarà la volta di un maschietto, di cui si conosce già anche il nome, Salvatore, nome del nonno paterno. Per la sexy ex GF e Isola dei Famosi si tratta quindi della terza dolce attesa, ma il fisico di Guendalina non sembra affatto risentirne. Ad esclusione del pancino che comincia a diventare sempre più prominente, le curve della Tavassi restano in perfetta forma mentre, a stento contenuto da un reggiseno a fasce, il décolleté sembra sul punto di esplodere. Tutto sommato un gran bel vedere e sulla spiaggia Guendalina fa la sua bellissima e sexy figura!