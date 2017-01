Guendalina Tavassi, la pancia non c'è più: in formissima una settimana dopo il parto

Stessa storia di 2 anni fa con Chloe, foto ritoccate, chirurgo al momento del parto, amputazione dell'addome etc...etc...etc. .. ho partorito 2 giorni fa dentro casa, i video non si photoshoppano commentate qui sotto e non rosicate” cinguetta la showgirl mettendo a tacere tutti. A scatenare i commenti era stata una foto postata su Facebook in cui l'ombelico sembrava apparire troppo in alto rispetto alal sua consueta posizione. Qualcuno aveva gridato al fotoritocco, ma Guendalina ha postato un video in cui dimostra il contrario. "Ciao amici. .eccomi qui piano piano si torna in forma. .. grazie a tutti voi x gli auguri e per i bei messaggi che mi avete e ci avete mandato #grazie” scrive la Tavassi, che solo una settimana fa cinguettava: "Ed è così che stamattina sei arrivato, come un fulmine a ciel sereno ... Benvenuto amore di mamma, papà, Gaia e Chloe ..#Sasy #amore".