Guendalina Tavassi, in lingerie alle "Lampados"

Un salto alle "Lampados". Scherza Guendalina Tavassi su Instagram mostrandosi in lingerie nera sul lettino solare. Sempre sorridente, l'ex gieffina copre appena le parti intime per ottenere un'abbronzatura perfetta e uniforme anche se artificiale. Nonostante abbia da poco meno di un anno partorito il suo terzo figlio, vanta un fisico da top. Perché nasconderlo?

Tre gravidanze e nemmeno l'ombra di un cedimento. Anzi, Guendalina appare in forma più che mai e seduta sul lettino abbronzante ne approfitta per farsi un selfie sexy. "Lampados", cinguetta divertita. Seno abbondante in primo piano e il profilo della natica nuda alimentano i commenti dei follower che si chiedono se il marito sia più orgoglioso o geloso. In attesa di conoscere la risposta non resta che godere dei suoi siparietti scottanti.