Guendalina Canessa, topless da palestra

Adesso che è innamorata Guendalina Canessa è più splendente e sexy che mai. E dalla palestra posta uno scatto piccante in topless, gonnellino colorato e sandali gialli con tacco a spillo. A corredo una dedica, si presume, al suo nuovo boy friend, il cestista Pietro Aradori: "Se per Baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei..."

"Così potrò poi vantarmi con i diavoli di Aver visto il paradiso senza mai Entrarci...". Cinguetta così la ex gieffina, che copre il seno con un braccio e sfoggia una silhouette mozzafiato. Alcuni follower le rimproverano l'eccessiva magrezza, il ventre "tirato". Guenda in realtà è super in forma, bellissima e soprattutto felice. L'amore fa miracoli!