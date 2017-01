Guendalina Canessa, sideboob e scatto hot con il suo fidanzato super fisicato Roberto D'Amico

12:22 - “Tu sei l'uomo d'acciaio. Be strong”, commenta Guendalina Canessa su Instagram postando un'immagine in cui si mostra avvinghiata al suo Roberto D'Amico. Entrambi nudi, lui evidenzia i suoi addominali scolpiti e lei un sideboob molto intrigante. Tatuaggi in primo piano per entrambi e tanta voglia di esibire la loro irrefrenabile passione.

Avevamo già visto Roberto a torso nudo mentre preparava il caffè alla sua Guenda. Muscoloso con un viso d'angelo, è lui che ha fatto capitolare nuovamente la bellissima ex gieffina. Lei, sempre glam, con la passione dei selfie, si sta scatenando anche con la sua "tigre". In aggiunta agli scatti in cui posa super sexy davanti allo specchio o con la sua bellissima Chloe si aggiungono quelli un po' più piccanti con il suo compagno. Proprio come quest'ultimo in cui si immortalano mentre la loro pelle si sfiora. Veramente da brividi!