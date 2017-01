21 gennaio 2015 Guendalina Canessa si mette a nudo come l'amica Karina Cascella Le due vicine di casa stuzzicano il popolo social con le loro sexy provocazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

14:57 - Guendalina Canessa risponde al recente nudo dell'amica Karina Cascella con un personalissimo selfie senza veli. Le due inseparabili vicine di casa vogliono fare impazzire il social mettendo in mostra il proprio sex appeal. Tatuaggi in primo piano anche per Super Guenda e tanta carica erotica con un sideboob appena coperto da un braccio.

Non solo sono inseparabili, ma si ritrovano a fare anche le stesse cose, rubacchiandosi spunti e idee senza competere. Perché loro più che essere amiche sono praticamente sorelle. E anche questa volta vogliono stupire insieme. Inizia Karina che si fotografa senza veli, prima di profilo, poi di schiena, poi è il turno della Canessa, che accovacciata, evidenzia appena le curve del suo seno e la schiena nuda. "Thank you goodnight and see you soon", scrive su Instagram accompagnando l'immagine hot. E anche per lei i fan si scatenano... senza esclusione di complimenti!