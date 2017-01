Guendalina Canessa, selfie hot prima di cena

"Ma si, fattelo un selfie prima di cena...", cinguetta un'intrigante Guendalina Canessa in tenuta super sexy davanti allo specchio del bagno. Bikini rosa, fisico scultoreo e un seno in primo piano che mette davvero... appetito! E i commenti dei follower estasiati si sprecano.

Davanti allo specchio di casa, Super Guenda mette a nudo le sue armi di seduzione prima con un body velato, poi con un costumino luccicante che evidenzia un seno tonico e prosperoso e infine con un capo di lingerie in pizzo nero che farebbe andare chiunque a ko. Curve perfette tutto l'anno per la sensuale ex gieffina che, tra le mura del bagno non sente sbalzi di temperatura. Pochi indumenti, pose hot ed ecco che anche gli animi dei suoi fan si surriscaldano.