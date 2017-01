Guendalina Canessa mostra la sua "tigre"

10:34 - “La mia tigre” scrive Guendalina Canessa commentando una foto che la ritrae vicino al suo nuovo fidanzato, Roberto D'Amico. Felice e innamorata, in partenza per la Toscana dove trascorrerà il Natale in famiglia, la ex gieffina cinguetta e mostra foto intriganti del suo compagno.

In uno scatto c'è Roberto a petto nudo in cucina. “Ragazze, volete un caffè?” scrive Guenda mostrando con orgoglio i pettorali della sua dolce metà. Sdoganato il suo nuovo amore e impegnata in selfie quotidiani con la piccola Chloe, che come la mamma mostra look ogni giorno più glam, la Canessa ha trovato la serenità. Foto con la figlia, scatti con la grande amica Karina Cascella e ovviamente tanti selfie audaci e intriganti dei suoi outfit, senza dimenticare commenti ironici.