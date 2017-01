15 gennaio 2015 Guendalina Canessa - Francesca De Andrè, pace fatta: adesso sembrano amiche Unite dallo stesso uomo, Daniele Interrante, sposato con la ex gieffina e ora compagno della ex naufraga, nipote del cantautore Fabrizio De Andrè Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:24 - In comune hanno l'amore per Daniele Interrante, per l'una ormai passato, per l'altra attuale. Guendalina Canessa e Francesca De Andrè hanno superato le vecchie tensioni e ora si ritrovano come due amiche, come raccontano le foto del settimanale Novella 2000. La figlia del cantautore Fabrizio pettina le extension della ex gieffina e tra le due sembrano archiviate le vecchie ruggini.

Le foto del settimanale mostrano i tre per strada a Milano. Interrante sta salendo in auto, mentre le due donne sono una a fianco all'altra con gli occhialoni scuri e i capelli sciolti sulle spalle. La De Andrè aggiusta una ciocca di capelli alla Canessa, poi si abbracciano e si salutano amichevolmente.



Francesca, che in comune con la Canessa ha anche il passato nei reality (sbarcò all'Isola dei famosi nel 2011), è fidanzata con Interrante da diverso tempo. Dopo i dissapori iniziali pare che ora con la ex del tronista, Guendalina, i rapporti siano distesi. Anche perché sembra che con la De Andrè la figlia di Daniele e Guenda abbia un buon rapporto. La Canessa dal canto suo adesso è fidanzata con Roberto D'Amico, un 29enne che lavora nel mondo della moda.