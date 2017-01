23 febbraio 2015 Guendalina Canessa, doppio spacco allo specchio per un selfie piccante Scollatura vertiginosa sul décolleté super tonico dell'ex gieffina che da poco è tornata single Tweet google 0 Invia ad un amico

15:41 - Selfie piccantissimo per Guendalina Canessa, che davanti allo specchio di casa incanta con le sue forme messe a nudo con un abito davvero audace. Una scollatura vertiginosa sul suo abbondante e tonico décolleté copre appena i capezzoli, mentre lo spacco inguinale mette in luce le sue gambe affusolate. L'ex gieffina da poco è tornata single, la storia con il 29enne Roberto D'Amico è finita. Ora SuperGuenda guarda avanti e mostra il suo lato hot.

Guendalina torna a far parlare di sé con una mise al cardiopalmo. L'avevamo vista nuda di profilo con indosso solo un paio di tacchi e i suoi tatuaggi e ora, con uno scatto super hot la ritroviamo vestita... quel po' che basta per coprire le parti intime e far sognare i suoi follower. La Canessa, provocante su Instagram, sa come esaltare le sue curve giocando con maliziosa astuzia. E funziona!