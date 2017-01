Guarda dove vanno i vip a Pasqua

Pronti per partire con i miei quattro amori" cinguettava qualche giorno fa Tomaso Trussardi. Insieme a Michelle Hunziker trascorrerà i giorni di Pasqua in vacanza a Dubai. Stessa meta scelta da Vittorio Brumotti, mentre Aida Yespica è alle Hawaii e Camila Raznovich è volata a Bangkok con le sue figlie. Il principe William invece va in Kenya al matrimonio della sua ex e lascia a casa la famiglia.

Incontri istituzionali, ma anche tanto svago per il duca di Cambridge che è nel Paese Africano non solo per incontra il capo dello Stato e discutere i rapporti bilaterali tra Nairobi e la Gran Bretagna. William parteciperà anche alle nozze della sua vecchia fiamma Jecca Craig. Visita privata e famiglia a casa per il principe.



E' a Dubai, invece, tutta la famiglia Trussardi: Tomaso cinguetta e posta foto delle sue bambini, Michelle si lascia immortalare tra i palazzoni. Appena arrivato a Dubai anche Vittorio Brumotti, presumibilmente con la compagna Giorgia Palmas (ancora attendiamo selfie di coppia). E dalla stessa località cinguetta in bikini Melissa Satta. Aida Yespica, invece, posta scatti in bikini dalle Hawaii, mentre Camila Raznovich affida ai social il suo album delle vacanza da Bangkok con le sue due bambine. Sfoglia la gallery e scopri dove sono i vip...