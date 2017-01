Guarda chi si rivede: la ex Miss Italia Federica Moro

Schietta, umile e dal viso acqua e sapone la ex Miss Italia Federica Moro torna sulle scene. Lo fa per una serata mondana a Milano dove la ex reginetta di bellezza, 51 anni, che ora risiede in Svizzera e si occupa di una galleria d'arte contemporanea, partecipa all'inaugurazione di una boutique di lingerie di lusso.