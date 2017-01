Guarda chi si rivede: Francesca Dellera beccata durante lo shopping

Per lei hanno perso la testa un sacco di uomini, ma lei dice di non amare esibirsi. Preferisce girare alla larga dalla mondanità e dai paparazzi, eppure l'altro giorno a Milano Francesca Dellera è stata pizzicata durante lo shopping, sempre bellissima e affascinante. Una cascata di riccioli incorniciano un viso dall'incarnato ancora perfetto per l'attrice e modella diventata icona sexy degli anni Ottanta.

Oggi 51enne, la Dellera vive tra Roma, Parigi, New York, ma anche Milano e Londra. E' una donna carismatica, affascinante, sempre mutevole e sempre alla ricerca di un equilibrio. Detesta andare ospite in tv e non si espone sui social, ma quando appare per le strade di Milano attira i flash. Ha collaborato con registi come Fellini e Ferreri, è stata la musa di Helmut Newton, solo pochi mesi fa la rivista Paris Match le ha dedicato una bellissima cover, ma l'attrice originaria di Latina non se ne cura e risponde al successo con estrema riservatezza.