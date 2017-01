Guarda chi si rivede: Alessia Fabiani... desnuda

“Bellissime foto” cinguetta Alessia Fabiani postando gli scatti di Fabrizio Cestari in cui compare in topless. Le braccia strette al seno per coprire le nudità e un vedo non vedo intrigante e misterioso. La ex letterina ora fa la mamma di due gemelli di 4 anni, Kim e Keira, e l'attrice a teatro, ma si diverte a posare da fashion blogger con i suoi outfit o i suoi nude-look, mostrando il suo fisico al top.