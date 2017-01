17 giugno 2015 Greta Galassi, da Rovereto alla conquista del mondo con sobrietà La 17enne ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia 2015 e sarà la concorrente ufficiale per il nostro Paese al prossimo concorso internazionale di Miss World Tweet google 0 Invia ad un amico

14:43 - Greta Galassi è pronta per lanciare la sfida alle bellezze di tutto il mondo. Sarà lei, la 17enne di Rovereto, a gareggiare al prossimo concorso di Miss World. Un metro e 75 centimetri di ragazza, che fa dell'eleganza e della compostezza una cifra stilistica. Parla l'inglese e per il futuro guarda al mondo della moda e dello spettacolo. Dopo il titolo vinto a Gallipoli di Miss Mondo Italia 2015 le carte in regola le ha.

Lei, nata tra i monti del Trentino, ha avuto la sua prima incoronazione ufficiale sul mare del Salento. Ma quello di Greta è stato un cammino trionfale. Dalle prime selezioni a Madonna di Campiglio, passando per la finale regionale di Sarche. Esami passati a pieni voti che l'hanno fatta arrivare alla finale di Gallipoli con la fascia di Miss Trentino Alto Adige.



Adesso però viene il bello. La finale di Miss World è in programma il 19 dicembre, nell'isola di Sanya, in Cina. Per Greta sarà un lungo viaggio, fisico e metaforico. In quell'occasione si presenterà come rappresentante del nostro Paese. La aspetta un'impresa non facile, considerando che il concorso esiste dal 1951 e nessuna italiana è mai riuscita a vincerlo. Anche a Gallipoli Greta è arrivata da outsider. Chissà che non le riesca un altro colpaccio.