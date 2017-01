Gregoraci & co., casalinghe poco disperate

11:00 - Belle, social e... massaie impeccabili. Da Elisabetta Gregoraci, che affronta con il sorriso sulle labbra le pile di stoviglie sporche, ad Anna Tatangelo che si rilassa sul divano dopo aver lavato i piatti. Non manca neanche Elena Santarelli, con la sua lasagna fatta in casa. Sono sempre più numerose le star che si cimentano con le faccende domestiche e dimostrano (con tanto di foto sul web) di essere casalinghe tutt'altro che disperate.

Cucinare, lavare, stirare e fare la spesa. Lo fanno tutte le donne. Solo che le vip ci mettono un po' più di sensualità e autoironia e poi postano tutto sul web. Se Eleonora Pedron è alle prese con la lavastoviglie, Alena Seredova è intrigante anche mentre stira. Alessia Fabiani non rinuncia a un giro al supermercato, mentre le ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono inseparabili anche tra le bancarelle di frutta e verdura del mercato.



Cucinare è diventato così di moda che pure le showgirl non esitano a sporcarsi le mani. Così Martina Colombari, Elena Santarelli e Elisabetta Gregoraci si dilettano tra i fornelli, sperimentando piatti semplici come l'omelette o ricette della nonna come polpette al sugo e la classica lasagna. Poco importa se poi ci sono montagne di piatti da lavare. Anna Tatangelo non se li risparmia nemmeno a casa della mamma dopo il pranzo della domenica. La cena è un affare di famiglia per Filippa Lagerback e Daniele Bossari, mentre per la campana Caterina Balivo non c'è niente che ha il profumo di casa più di una pizza al pomodoro.