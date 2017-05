Gracia De Torres, un anno dopo l'Isola, con 12 chili in più

“Non mangio quasi mai dolce, fritti, e adesso carne: non per un fatto di dieta, ma perché non mi piace o, a eccezione della carne "che adoro" ma sono diventata intollerante – spiega la De Torres - Il mio segreto? - cibo-sport-dedicazione nella stessa misura”.



E poi spiega i suoi problemi di salute: "Uno dei miei complessi da sempre è stato questo ( le mie gambe). Sempre sono state un po' sproporzionate... troppo grosse, troppo forti.. Col mio lavoro nella moda ho dovuto sopportare sempre commenti del genere: " sembri un calciatore, dovresti dimagrire le gambe...etc" . Non sono di quelle pazze che passano il giorno in palestra , anzi, in quella foto erano più di 9 mesi che non andavo in palestra. Come tutti sapete io ho sofferto un infortunio al legamento anni fa. E quindi ho dovuto lavorare sulla muscolatura delle mie gambe per evitare futuri infortuni. Da pochi anni seguo una alimentazione molto equilibrata... il mio corpo si è più asciutto, in più ho un metabolismo estremamente veloce, e penso una genetica troppo "forte". Quando trovo commenti vostri tipo: ti sei ritoccate le gambe, Ti sei messa i muscoli... Non so se mi viene da ridere o piangere. Perché per me è stato davvero un complesso, mentre per voi è una altra cosa in più da criticare". Poi lancia un messaggio ai follower: "Vi invito, come ho fatto io ad avere il CORAGGIO, ad AFFRONTARE ogni paura, a NON nascondere le cose che ti fanno vergognare".