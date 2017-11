Gracia De Torres, seno al vento e acrobazie con il fidanzato

Stanno insieme da quattro anni e tra Gracia e Daniele ci sono importanti progetti di coppia. Lui sogna un figlio prima del matrimonio e lei non fa obiezioni. Intanto surriscaldano le temperature già tropicali di questa estate con immagini hot, come mostrano gli scatti di "Novella 2000". Passione dentro e fuori dall'acqua per la modella spagnola e Sandri, che tra baci e palpatine non riescono proprio a staccarsi. Fisico scolpito lui e curve toniche per lei che sui social ribadisce l'autenticità del suo sedere, di cui si è parlato spesso durante la sua partecipazione all'Isola dei famosi perché considerato troppo perfetto per essere vero. Alimentazione equilibrata e tanta attività fisica, sottolinea lei a margine di sexy selfie in riva al mare.