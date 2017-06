Gracia De Torres: "Nozze? Aspetto la proposta da Daniele"

La dichiarazione plateale dei Ferragnez ha fatto venire voglia di nozze anche a Gracia De Torres , modella spagnola ed ex naufraga dell'Isola dei famosi. Su Tgcom24 in esclusiva le dichiarazioni rilasciate a "Chi", in edicola mercoledì 17 maggio: "Ho fatto vedere per tre volte al mio fidanzato Daniele la proposta di matrimonio che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni sul palco dell'Arena di Verona. Ci sposeremo presto, aspetto la sua dichiarazione ".

La proposta di matrimonio in grande stile di Fedez non è stata accolta nello stesso modo da Gracia e Daniele: "Lui sospirava e diceva che era trash. Ma per me, e sono sicura per moltissime altre donne, era il massimo del romanticismo. Io e Daniele (Sandri, giocatore di pallacanestro della Virtus Roma) ci sposeremo presto e aspetto la sua dichiarazione. Non mi importa il modo in cui me lo chiederà. L'importante è che lo faccia perché sono sicura che è l'uomo giusto".



"Ci siamo conosciuti una sera in un ristorante milanese e siamo usciti qualche volta" ha continuato Gracia "Poi io sono andata negli Stati Uniti per lavoro: nonostante un oceano di mezzo e tanti impegni professionali, ci sentivamo tutti i giorni. Sono tornata a Milano e da subito sono andata a convivere con lui. Era quasi uno sconosciuto per me. Ed ecco che sono già passati quattro anni insieme. Bellissimi".