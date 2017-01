Golden Globe, Katie Cassidy dà spettacolo

12:00 - Stacco di coscia...e non solo per Katie Cassidy, che sul red carpet dei Golden Globe l'altra sera ha offerto un siparietto più che bollente. Lo spacco del lungo abito ha lasciato ai paparazzi un'ampia visione intima della bella attrice e cantante di "Arrow". Sotto il vestito niente?

E se anche qualcosa ci sia stato i flash impietosi dei fotografi non l'hanno saputo o voluto cogliere.

Il particolare intimo immortalato dagli obiettivi è più che mai eloquente e ha sicuramente dato spettacolo più di quanto non abbiano fatto star e celebrities che hanno sfilato prima e dopo di lei. Incidente sexy non voluto o abile mossa stilistica per catalizzare l'attenzione?