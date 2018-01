Gloria Giacosa, un calendario... fatto col cuore

"Questo non coinvolge direttamente associazioni benefiche", spiega Gloria: "Ma è sempre fatto col cuore, perché è in memoria del mio migliore amico. Morto tre mesi fa per un malore. Si chiamava Franco Recchia. Soprannominato “Frenk” dagli amici. Era una persona piena di vita. Era la vita. Spensierato positivo solare e sensibile. Amava le donne. Per questo, per “accontentarlo “ in questo calendario “ho osato “ un po’ di più rispetto ai precedenti". E così eccola, sensuale e sinuosa, ardita e irresistibilmente sexy... per Frenk e non solo.



Dietro l'obiettivo un fotografo di classe, Enrico Ricciardi, che l'ha immortalata anche nei precedenti calendari. Un amico, ma soprattutto un vero professionista, grazie al quale in ogni scatto dei dodici mesi a parlare non è solo la bellezza inconfutabile di Gloria, ma anche il suo cuore.