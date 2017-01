Giulia Salemi, estate esplosiva.. da single

Niente amori, solo tanti amici e relax. Fisico tonico e abbronzato, forme prosperose e conturbanti: Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia, è reduce da una lunga vacanza in Sardegna. Certo, i corteggiatori non le sono mancati, ma la sexy mora - come racconta a Tgcom24 - non ha ancora "trovato l'uomo giusto". E smentisce i rumors sul flirt con il filosofo Stefano Bonaga: "Siamo solo amici".

Per i lettori di Tgcom24 è stata lei la vincitrice del sondaggio lanciato l'anno scorso dal sito per votare la Miss preferita, intanto Giulia è tra le protagoniste di Pechino Express.



Classe 1993, la bella mora si è fatta strada tra concorsi di bellezza e passerelle. Piacentina ma di origini iraniane, lavora come modella e si "allena" per una carriera televisiva. Ha affiancato Simona Ventura ad Agon Channel e ha anche preso parte al programma calcistico di Italia 1 Tiki Taka.



Curve sexy, fisico perfetto e tanta simpatia, le carte sono tutte in regola e dal trampolino la seducente Salemi potrebbe fare un gran bel salto per ottenere successo.