Giulia Salemi, al party di compleanno nasconde il nuovo flirt

Tanti amici e un flirt ben mimetizzato al party di compleanno di Giulia Salem i. La modella, già terza a Miss Italia e concorrente di "Pechino Express", ha infatti festeggiato a Milano i suoi primi 23 anni. La mamma Fariba , amica e complice nell'avventura in tv, non poteva mancare. Ma all'appello hanno risposto tantissimi colleghi dello showbiz: da Ana Laura Ribas a Margherita Zanatta, dalla pr Alessandra Grillo alla stilista Alessandra Moschillo e la top model Chiara Baschetti.

Un parterre trasversale, con molti volti noti della tv come il tronista Luca Peracchi e l'ex velino biondo Elia Fongaro, ma anche influencer e addetti ai lavori del mondo della moda come Paolo Stella, Alessandro Magni, Marino Ivano e Domenico Zambelli. "Sono single da tanto tempo - racconta a Tgcom24 - anche se ho un piccolo flirt, che era presenta alla festa". Dopo Pechino Giulia sta sostenendo molto provini e si dedica alla sua grande passione, il pilates: "Faccio anche da personal trainer", sottolinea. Il desiderio espresso spegnendo le 23 candeline? "Ero talmente presa dalla festa che mi sono dimenticata di esprimerlo, e poi non bisogna dirlo, altrimenti non si avvera".