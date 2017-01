Giulia Calcaterra, scatto erotico con Diego

12:32 - Ci ha abituato alle foto bollenti. L'abbiamo lasciata stesa sotto le lenzuola senza niente addosso pronta a chiudere una valigia ricolma di abiti. E la ritroviamo a letto. Stesa corpo a corpo sul suo nuovo fidanzato. Giulia Calcaterra è in Australia e dall'altra parte del mondo cinguetta alle amiche italiane mostrando uno scatto erotico in cui compare Diego Dario, istruttore subacqueo con cui dimostra di aver un ottimo feeling.

“La mia faccia dice tutto – scrive la ex velina bionda – Dice che non mi serve altro”. Giulia mostra il panorama mozzafiato e svela per la prima volta il suo amore ai follower. Con Diego Dario aveva già trascorso una vacanza avventurosa documentata su Facebook a settembre in Val d'Ossola. Chissà che proprio le avventure abbiamo fatto sbocciare l'amore tra i due...