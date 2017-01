Giulia Calcaterra, scatto bollente sotto il sole dell'estate...fuori stagione

11:39 - In bikini, sdraiata sulla spiaggia, Giulia Calcaterra non potrebbe davvero chiedere di meglio dalla vita. La bella ex velina, in vacanza dall'altra parte dell'emisfero, sotto il sole dell'estate australiana, si gode un fuori stagione da far invidia. E manda scatti intriganti e sexy via social.

Un fidanzato nuovo di zecca, Diego Dario, istruttore subacqueo "presentato" su Instagram pochi giorni fa in uno scatto con un bacio mozzafiato e un po' di relax al caldo, mentre in Italia sta arrivando l'inverno. Non c'è dubbio Giulia non può davvero lamentarsi. La vita le sorride e lei risponde da Cairns Lagoon nella splendida regione del Queensland: "Fissare la linea che divide cielo e mare e capire fin dove si può arrivare" cinguetta. Lei al momento sembra essere arrivata... in paradiso.