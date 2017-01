Giulia Calcaterra, meditazione in tanga

Prova costume ampiamente superata per la bella Calcaterra che, tra sessioni di ginnastica e attenzione all'alimentazione, sa come prendersi cura del suo corpo. In trasferta a Cap d'Ail, sfoggia il frutto di tanto lavoro mentre a bordo piscina regala un primo piano del suo lato B. E nella sua stanza d'albergo svela altri stuzzicanti profili. E di notte... a luci spente un sideboob molto intrigante.

Solo un anno fa viveva avventure estreme in giro per il mondo, ora si dedica a sexy shooting fotografici. Ma lo spirito di Giulia non è cambiato. Alla domanda di un fan che le chiede se ci riproverà con OutWay, risponde: "Io non ho abbandonato niente. Sto lavorando molto in Italia ora,sfrutto il momento e ripartirò appena potrò".