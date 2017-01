Giulia Calcaterra, l'ex velina bionda torna castana... per metà

12:20 - "Sto provando a tornare castana... quindi, in questo periodo sembro una pazza...metà testa scura metà chiara...uno schifo insomma”. Giulia Calcaterra, velina bionda dell'edizione 2012-2013 sta per abbandonare quella tinta che l'ha resa celebre sul bancone di Striscia. Al momento però è a metà percorso. E su Instagram si presenta con una testa bicolor.

"#biondaocchiazzurri VS #castanaocchiazzurri?" chiede sempre Giulia sul social. La (finta) sfida è aperta. Sì, perché in realtà ha già fatto la sua scelta e la trasformazione sta avvenendo anche se in modo graduale: tutta la testa è castana mentre la sua lunga coda di cavallo ancora bionda.



Lei intanto si scatta selfie e si guarda allo specchio. Chiede conferme e osa diversi tipi di make up... quasi a voler fare le prove, ma sempre con quel piglio ironico che non guasta: "Sempre Più Scura? Ma non temete,un giorno...tornerò grigia!?"



Sappiamo bene che dietro ogni taglio, tinta o cambiamento di look si nascondono grandi stravolgimenti nella vita di ogni donna. Cosa ci starà riservando la bella Giulia? La terremo d'occhio e lo scopriremo presto!