Giulia Calcaterra, l'avventura è cominciata: ecco i primi scatti dalla Thailandia

10:50 - Il bancone di "Striscia la notizia" ormai è un lontano ricordo, eppure Giulia Calcaterra ci ha ballato fino a due anni fa insieme alla compagna Alessia Reato. Ora però l'ex velina bionda, 23 anni, smessi gli abiti da sexy pin up, passa il suo tempo tra cascate, animali, fondali marini, spiagge bellissime e natura selvaggia, come mostra su Instagram.

Giulia ha "momentaneamente" salutato l'Italia per cominciare insieme al compagno Diego un'avventura bellissima in giro per il mondo. Prima tappa: Thailandia. Quanto resterà lontana? Ancora non lo sa, ma certo non si tratta di una vacanza. Dietro alla "fuga" dalla civiltà il desiderio di rompere con gli schemi, la voglia di riscatto, di mettersi alla prova, di vedere il mondo, come spiega lei stessa in un post: "Mi ero semplicemente stufata...Mi ero stufata di questa vita, di questo paese, del caos, delle persone, della crisi, delle apparenze, della finzione...".



E così eccola, perennemente in bikini, il sorriso felice stampato sul viso negli scatti postati su Instagram e sul nuovo sito di viaggi e avventure "Outofway" aperto insieme a Diego per condividere esperienze, emozioni, costi e luoghi visitati. E' solo l'inizio, ma Giulia sembra aver già trovato ciò che cercava: "E' così bello sentirsi se stessi...è così bello sentirsi liberi!" scrive e ancora: Adoro la Thailandia! Adoro la libertà! Adoro la mia vita!... Dovremmo avere tutti una vita vista mare". Ci rifletteremo!