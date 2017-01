Giulia Calcaterra, immersioni al bacio e tuffi acrobatici in Australia

10:22 - Baci, immersioni e acrobazie in acqua per Giulia Calcaterra che, in vacanza in Astralia con il fidanzato da quasi tre settimane, mette in mostra un fisico da 10 e lode e le sue abilità ginniche. In bikini, mentre si tuffa nelle cascate, evidenzia ventre piatto, gambe muscolose e sedere ultra sodo. Nella natura più selvaggia l'ex velina bionda in costume animalier, sembra una perfetta Jane.

Tiene in mano farfalle colorate, si avvicina a tartarughe marine, squali, serpenti e coccodrilli, balla con un canguro e si tuffa nelle cascate tenendo per mano il compagno con il quale brinda incrociando i “calici” di noce di cocco. La Calcaterra, in Australia ormai da qualche settimana, si è organizzata una vacanza all'insegna del divertimento con il suo Diego. Insperabili, i due non resistono ai baci sott'acqua, a coccole in riva al mare e ad esperienze uniche immersi nella natura. Perfetta in bikini, con le curve al punto giusto, e una buona fascia muscolare su gambe e glutei, l'ex velina è davvero irresistibile.