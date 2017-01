Giulia Calcaterra è ancora in vacanza

Ogni momento è quello buono per fare ginnastico e per Giulia Calcaterra è ancora tempo di vacanze e d'amore. A Formentera con il fidanzato Diego, la ex velina bionda si diverte a provoca i follower con scatti mozzafiato per suo fisico scolpito e baci appassionati.

Niente come il mare può curare ogni male” cinguetta mostrando una foto in bianco e nero mentre si scambia tenerezze sulla spiaggia deserta. "La mia bellezza e il mio mare, tutto è perfetto” commenta invece Diego. La coppia è felice, innamorata e in un angolo di paradiso in questo periodo. Del resto prima di partire per l'isola delle Baleari, la Calcaterra cinguettava: "Nella mia testa è ancora estate ed io vado in giro per casa come se fossi ai tropici... Devo iniziare a convincermi che siamo già in autunno. Che tristezza.... Domani andrò in cerca di un pó di caldo". Detto fatto. Preparate le valigie, Giulia si è rifugiata a Formentera...