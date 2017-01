Giulia Calcaterra, bacio "sottosopra" sul letto

14:53 - Bacio “sottosopra” per Giulia Calcaterra e il suo fidanzato che sul letto si cimentano in straordinarie acrobazie. I due, dopo aver trascorso quasi un mese in Australia in costume, tra escursioni in località paradisiache e immersioni tra testuggini e pesci tropicali, si ritrovano avvinghiati al freddo di Milano.

E' proprio nel giorno di Natale che Giulia riceve un regalo davvero inaspettato: il fidanzato che aveva salutato qualche settimana fa in Australia, l'ha raggiunta per le feste. La coppia, tra baci, abbracci e risate non si stacca nemmeno per un secondo passando dal divano al letto senza perdere il contatto fisico.



Poi, in un misto di passione e divertimento, i due improvvisano sul lettone un bacio acrobatico. Lui la solleva sorreggendola con le gambe e lei sospesa in aria abbozza una posizione yoga. L'ex velina e il suo forzuto fidanzato sembrano tutt'altro che scomodi.



I follower della Calcaterra, quasi emozionati, condividono con gioia questi momenti di felicità e tra loro spunta anche l'ex concorrente del Grande Fratello Margherita Zanatta che, perse le tracce dell'amica, le scrive: "@giuliacalcaterra amore!!! Ma dove sei tu??!!!?? Sto ancora aspettando la tua risposta al whatsapp di Natale. Ma sei talmente innamorata che ti si perdona tutto!". Come darle torto.