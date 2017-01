Giulia Calcaterra, bacio d'alta quota

13:45 - Casco, occhiali e tute da sci. Riconoscete il bacio appassionato scoccato ad alta quota? Chi sono i due innamorati? Lei è la bionda Giulia Calcaterra e lui il suo fidanzato nuovo di zecca Diego Dario, istruttore subacqueo con cui è felicemente accoppiata da pochi mesi. Dopo la vacanza in Australia, dove i due si sono conosciuti, con immersioni e innamoramento sotto il livello del mare, i due sperimentano adesso l'amore a qualche migliaio di metri più in alto.

La loro love story vola... letteralmente. In tuta da sci sulle vette innevate di Alagna Valsesia Giulia e Diego si baciano appassionatamente. Il giovane istruttore subacqueo è arrivato dall'Australia per trascorrere il Natale con lei e i due non stanno perdendo un attimo del loro tempo insieme. Avevamo lasciato l'ex velina sul letto in verticale sopra al fidanzato sdraiato durante un bacio acrobatico, la ritroviamo in cima ad una montagna. Niente acrobazie ma tanti baci. E' proprio amore!