Giulia Calcaterra apre la scollatura e mostra un mandala in mezzo ai seni

Non la ferma più nessuno Giulia Calcaterra. Da quando l'ex velina è andata in Thailandia ha riscoperto il suo corpo e regala scatti sexy ai follower. Complice la forma fisica ritrovata e l'amore con il suo Diego, la showgirl 24enne racconta le sue giornate, lontano dalla tv, su Instagram. Tra tuffi spericolati e scollature hot, come l'ultima in cui dal vestito fa capolino un mandala in mezzo ai seni. E che belvedere...

Con Diego, istruttore subacqueo, si conoscono da tantissimi anni ma solo da poco è scoccata la scintilla. Ad unirli è l'amore per lo sport, quelli estremi soprattutto. Entrambi di Novara, dopo la parentesi di tre mesi in Thailandia, non sono ancora andati a convivere, ma gli amici giurano che presto lo faranno a Milano.



Intanto la bella Giulia in questi mesi è tornata in forma e ha ripreso a fare molta attività fisica, tanto che sui social mostra orgogliosa il corpo scolpito. In tv manca dai tempi di Striscia La Notizia, per ora si dedica al ballo e sogna di tornare sui banchi dell'Università. Il suo motto, come ha tatuato su un piede, è sempre stato "Il modo di amarmi è lasciarmi libera e selvaggia". Ci riuscirà Diego?