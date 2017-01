Giulia Calcaterra, addio tacchi e tv: "Cambio vita e me ne vado"

12:22 - Abitino super sexy con scollatura vertiginosa sulla schiena e lato B in mostra. Giulia Calcaterra sfoggia il lato femminile di sé per un ultima volta, prima di indossare jeans e scarponi e mettersi lo zaino in spalla: si parte, Italia addio, "appuntamento a Malpensa ore 14.05", cinguetta. Poi rieccola appesa ad una liana come la Jane di Tarzan... le due anime di Giulia.

Ennesimo colpo di testa della ex velina bionda, dopo il cambio di colori dei capelli. Ma questa volta si fa sul serio. Giulia dice bye bye all'Italia e comincia una nuova avventura in giro per il mondo. Con lei l'ormai insperabile compagno Diego, istruttore di sub conosciuto in Australia pochi mesi fa, con il quale ha appena inaugurato un nuovo sito di viaggi e avventure, "Outofway" dove condividere le sue esperienze, emozioni, costi e luoghi visitati.



Le ragioni di questa improvvisa fuga? Le spiega lei stessa in un lungo messaggio accanto allo scatto di qualche mese fa, che la ritrae appesa ad una liana: "Mi ero semplicemente stufata di questa vita, del caos, della finzione...una lotta per rimanere sempre sul pezzo...per essere sempre chiacchierata...all'ultima moda...partecipare a 8171616 eventi mondani x non sentirti in disparte...ma poi,mi sono chiesta se questa fossi veramente io e a cosa mi servisse tutto ciò?!... E così...decido,la mia vita cambierà di nuovo. Nessun vestitino pajiettoso...nessun tacco 15...nessun riflettore. Solo io,il mio zaino,il mio partner e tanta voglia di mostrare che potete fare della vostra vita...quel c***o che volete!...".



E così Giulia e Diego hanno cominciato il loro viaggio, la partenza per la Thaliandia era prevista per il 2 aprile, appuntamento a Malpensa alle 14.05, come scrive la Calcaterra su Instagram.

Sentiremo ancora molto parlare di lei, anzi sarà lei stessa a cinguettare dai social, mostrando i mille scatti delle sue avventure in giro per il mondo. Per ora non possiamo che agurarle: Buon viaggio Giulia.